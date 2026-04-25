Пакистан и Иран обсудили усилия по установлению мира на Ближнем Востоке
Другие страны
- 25 апреля, 2026
- 22:34
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и меры по укреплению мира и стабильности в регионе.
Как передает Report, об этом сообщила канцелярия главы правительства Пакистана.
Отмечается, что "в ходе теплой и сердечной беседы, длившейся 50 минут, два лидера подробно обменялись мнениями о текущей региональной ситуации и предпринимаемых усилиях по укреплению мира и стабильности в регионе".
Шариф также высоко оценил участие иранской делегации в переговорах, прошедших в Исламабаде 11–12 апреля 2026 года.
