Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Пакистан и Иран обсудили усилия по установлению мира на Ближнем Востоке

    Другие страны
    • 25 апреля, 2026
    • 22:34
    Пакистан и Иран обсудили усилия по установлению мира на Ближнем Востоке

    Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и меры по укреплению мира и стабильности в регионе.

    Как передает Report, об этом сообщила канцелярия главы правительства Пакистана.

    Отмечается, что "в ходе теплой и сердечной беседы, длившейся 50 минут, два лидера подробно обменялись мнениями о текущей региональной ситуации и предпринимаемых усилиях по укреплению мира и стабильности в регионе".

    Шариф также высоко оценил участие иранской делегации в переговорах, прошедших в Исламабаде 11–12 апреля 2026 года.

    Пакистан Масуд Пезешкиан Шахбаз Шариф Иран
    Pakistan və İran Yaxın Şərqdə sülhün bərqərar olunması səylərini müzakirə edib

