İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Pakistan və İran Yaxın Şərqdə sülhün bərqərar olunması səylərini müzakirə edib

    Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif və İran Prezidenti Məsud Pezeşkian Yaxın Şərqdəki vəziyyəti, regionda sülhün və sabitliyin möhkəmləndirilməsi tədbirlərini müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistan hökuməti başçısının dəftərxanası məlumat yayıb.

    Qeyd olunur ki, 50 dəqiqə davam edən söhbət zamanı iki lider cari regional vəziyyət, regionda sülh və sabitliyin möhkəmləndirilməsi istiqamətində görülən səylər barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparıblar.

    Ş. Şərif həmçinin 2026-cı il aprelin 11–12-də İslamabadda keçirilmiş danışıqlarda İran nümayəndə heyətinin iştirakını yüksək qiymətləndirib.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Yaxın Şərqdə eskalasiya Məsud Pezeşkian Şahbaz Şərif
    Пакистан и Иран обсудили усилия по установлению мира на Ближнем Востоке

    Son xəbərlər

    01:01

    Mali Silahlı Qüvvələri ordu mövqelərinə hücum edən 80 yaraqlını məhv edib

    Digər ölkələr
    00:41

    Azərbaycanla Serbiya arasında ikitərəfli əməkdaşlıq müzakirə edilib

    Ekologiya
    00:18

    SEPAH: İran Ordusu ABŞ və İsrailin istənilən hücumuna hazırdır

    Region
    00:00

    XX əsrin ən böyük texnogen fəlakəti - Çernobıl AES-də baş verən qəzadan 40 il ötür

    Digər ölkələr
    23:58

    Pakistan və İran Yaxın Şərqdə sülhün bərqərar olunması səylərini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    23:46

    Tramp: ABŞ İrandan yeni təklif alıb

    Digər ölkələr
    23:24

    Əraqçi: ABŞ-nin diplomatiyaya ciddi yanaşıb-yanaşmadığı aydın deyil

    Region
    23:17

    Azərbaycan və Qazaxıstan QHT-ləri arasında əməkdaşlıq imkanları və birgə layihələr müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    23:10

    Şahbaz Şərif və Məsud Pezeşkian regional məsələləri müzakirə ediblər

    Region
    Bütün Xəbər Lenti