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Пакистан и Индия возобновили выдачу виз дипломатам друг друга

Пакистан и Индия возобновили выдачу виз дипломатам друг друга Пакистан и Индия после перерыва в более чем два года возобновили предоставление рабочих виз дипломатам друг друга. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об пишет газета The Express Tribune со ссылкой на МИД Пакистана.
Другие страны
23 августа 2021 г. 10:56
Пакистан и Индия возобновили выдачу виз дипломатам друг друга

Пакистан и Индия после перерыва в более чем два года возобновили предоставление рабочих виз дипломатам друг друга. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об пишет газета The Express Tribune со ссылкой на МИД Пакистана.

Пакистан в августе предоставил визы 33 индийским дипломатам, Индия - семи сотрудникам пакистанского посольства в Нью-Дели.

Как отмечает газета, возобновление выдачи виз может стать первым шагом к нормализации пакистано-индийских отношений до уровня, предшествовавшего резкому ослаблению двусторонних связей в 2019 году. Это стало возможным после проведения в январе этого года в Дубае при посредничестве правительства ОАЭ секретной встречи военных Пакистана и Индии, на которой была выработана дорожная карта нормализации отношений на ближайший период. Ее реализации послужило заключенное в феврале соглашение между ВС Пакистана и Индии о прекращении огня в Кашмире.

Дипломатические отношения между двумя соседними государствами были заморожены в 2019 году

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Версия на английском языке Pakistan, India resume issuing visas to each other’s diplomats

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