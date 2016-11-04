Президент Афганистана лично встретит афганку с обложки National Geographic

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Пакистан депортирует 7 ноября в Афганистан Шарбат Гулу, которая прославилась благодаря снимку на обложке журнала National Geographic в 1985 году.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, пакистанский суд признал Гулу виновной в том, что она проживала в стране по поддельным документам, и приговорил ее к 15 суткам заключения, она также была оштрафована на 1100 долларов.

Афганские власти заявили, что по возвращению на родину ее лично встретит президент страны Ашраф Гани.

Со среды Гула находится в больнице, где получает лечение от Гепатита С.

Сейчас афганке около 40 лет. Она стала известной всему миру в 1985 году, когда июньский номер журнала National Geographic вышел с ее фотографией на обложке. Тогда 12-летняя Гула жила в лагере для афганских беженцев в Пешаваре. Снимок сделал американский фоторепортер Стив Маккари.