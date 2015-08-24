Президент Южной Кореи: КНДР должна извиниться

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Южная Корея не приостановит пропагандистское вещание против КНДР из громкоговорителей в демилитаризованной зоне до тех пор, пока Пхеньян не извинится за инцидент с подрывом южнокорейских военнослужащих на минах в демилитаризованной зоне.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила президент страны Пак Кын Хе.

"Если Северная Корея не извинится, будут приняты соответствующие меры и вещание громкоговорителей сохранится", - отметила глава южнокорейского государства.

По словам Пак Кын Хе, извинения КНДР и предотвращение дальнейших "провокационных действий" - это "самое важное" для выхода из кризиса.

"Если переговоры будут успешными и продуктивными, мы сделаем все для мира на Корейском полуострове", - пообещала президент.