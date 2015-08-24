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    Президент Южной Кореи: КНДР должна извиниться

    Если Северная Корея не извинится, будут приняты соответствующие меры и вещание громкоговорителей сохранится

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Южная Корея не приостановит пропагандистское вещание против КНДР из громкоговорителей в демилитаризованной зоне до тех пор, пока Пхеньян не извинится за инцидент с подрывом южнокорейских военнослужащих на минах в демилитаризованной зоне.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила президент страны Пак Кын Хе.

    "Если Северная Корея не извинится, будут приняты соответствующие меры и вещание громкоговорителей сохранится", - отметила глава южнокорейского государства.

    По словам Пак Кын Хе, извинения КНДР и предотвращение дальнейших "провокационных действий" - это "самое важное" для выхода из кризиса.

    "Если переговоры будут успешными и продуктивными, мы сделаем все для мира на Корейском полуострове", - пообещала президент.

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