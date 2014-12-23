​Cпикер парламента Ирана: Падение цен на нефть носит характер сговора

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ "Проблема снижения цен на нефть в мире имеет признаки сговора". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил в иракском городе Эн-Наджаф председатель меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани.

"Вопрос о падении цен на нефть носит характер сговора", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с духовным лидером шиитов аятоллой Али ас-Систани.

По словам Лариджани, с ас-Систани "обсуждались вопросы, представляющие интерес для исламского мира, а также трудности, с которыми столкнулся регион, особенно вопрос о терроризме, ставший проблемой для мусульман в Сирии, Ираке и мире в целом".

Президент ИРИ Хасан Рохани еще 10 декабря на совещании с кабинетом министров заявил, что причина падения цен на нефть не является исключительно экономической. По его словам, за снижением цен стоит политический сговор нескольких стран против народов региона и мусульман в целом.