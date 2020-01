Ожесточенные бои в Идлибе: 50 военнослужащих погибли, более 100 ранены - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Выросло количество военнослужащих, погибших в ожесточенных боях в сирийской провинции Идлиб.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, верные Башару Асаду силы потеряли 50 военнослужащих, количество раненых превысило 100 человек.

В результате атаки военнослужащие режима отступили с юго-восточных частей Идлиба.

По информации, атаку совершили Исламская партия Тюркистана и "Хейят Тахрир аш-Шам". Меж тем, Евросоюз назвал недопустимыми воздушные атаки на мирных граждан в сирийском регионе Идлиб, призвал приостановить их.

По информации, за последние два дня в Идлибе в атаках на мирных граждан погибли 39 человек. В атаках участвуют российские истребители, верные Башару Асаду силы и поддерживаемые Ираном террористические группировки.

*** 14:15

В сирийской провинции Идлиб идут ожесточенные бои между армией Башара Асада и боевиками террористической группировки "Ан-Нусра".

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik, информацию об этом распространил Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

В результате атаки террористов погибли 40 военнослужащих армии Башара Асада, 80 человек ранены. Центр добавляет, что были убиты около 50 террористов. В то же время сообщается, что террористы захватили два жилых пункта, силы режима отошли.

Министерство обороны Сирии распространило информацию, что террористы "Ан-Нусры" утром проникли в военный объект и перешли в нападение.

В настоящее время бомбардировщики Сирии и России наносят удары по позициям "Ан-Нусры" и других группировок.

Напомним, что в начале месяца государственные СМИ Сирии объявили, что Дамаск возобновил военные операции.

Алпарслан Озтюрк

SYRIA: Footage released by @thiqanewsagency shows the moment a helicopter drops a barrel bomb onto the city of Ma'arat al-Nu'man in Idlib. pic.twitter.com/zIEcKcQHl1