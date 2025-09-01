    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган

    • 01 сентября, 2025
    • 13:39
    Oxmfam сообщает о сложностях оказания экстренной помощи пострадавшим от землетрясения в Афганистане

    Оказание экстренной помощи пострадавшим от землетрясения в Афганистане может быть затруднено из-за действующих в этой стране ограничений и запретов.

    Как передает Report, об этом сообщает Sky News со ссылкой на главу исполнительного директора благотворительной организации Oxfam Халиму Бегум.

    По словам Бегум, Oxfam поддерживает контакт с Комитетом по чрезвычайным ситуациям, Британским Красным Крестом и другими организациями, чтобы отслеживать количество погибших и определять необходимый уровень реагирования.

    Отметим, что в воскресенье землетрясение магнитудой 6,0 произошло недалеко от города Джелалабад в Афганистане. Это самое смертоносное стихийное бедствие в Афганистане за последнее время. По информации правительства Афганистана, подтверждена гибель 800 человек, пострадали не менее 2800 человек.

    Правительство Афганистана оценивает возможное число жертв землетрясения в 4 тыс. человек, ООН - в 1,5 тыс.

