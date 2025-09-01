"Oxfam": Əfqanıstanda zəlzələdən zərər çəkənlərə təcili yardım göstərilməsində çətinliklər var
Digər ölkələr
- 01 sentyabr, 2025
- 14:01
Əfqanıstanda zəlzələdən zərər çəkənlərə təcili yardımın göstərilməsi bu ölkədə mövcud olan məhdudiyyətlər və qadağalar səbəbindən çətinləşə bilər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sky News" "Oxfam" xeyriyyə təşkilatının icraçı direktoru Həlimə Beguma istinadən məlumat yayıb.
Onun sözlərinə görə, "Oxfam" ölənlərin sayını dəqiqləşdirmək və görüləcək tədbirləri müəyyənləşdirmək üçün Fövqəladə Hallar Komitəsi, Britaniya Qırmızı Xaç Cəmiyyəti və digər təşkilatlarla əlaqə saxlayır.
Qeyd edək ki, avqustun 31-də Əfqanıstanın Cəlalabad şəhəri yaxınlığında 6 maqnitudalı zəlzələ baş verib. Əfqanıstan hökumətinin məlumatına görə, 800 nəfərin ölümü təsdiqlənib, ən azı 2800 nəfər xəsarət alıb.
Son xəbərlər
14:51
Azərbaycanda 3 sığorta agentinin lisenziyası ləğv edilibMaliyyə
14:47
Overçuk: Ermənistan Aİİ və Aİ arasında seçim etməzdən əvvəl bütün amilləri nəzərə almalıdırRegion
14:43
Keçmiş Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı ATƏT çərçivəsində qəbul edilmiş bütün qərarlar etibarsız elan olunubDigər
14:43
Azərbaycanda kompüterlərdə "Opera"nın payı 34 % azalıbİKT
14:42
Ötən ay 6 min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənibDaxili siyasət
14:37
ATƏT-in Minsk Prosesi və əlaqəli strukturlarının fəaliyyətinə xitam verilib - RƏSMİXarici siyasət
14:34
Ukrayna-NATO Şurasının növbədənkənar iclası çağırılıbDigər ölkələr
14:30
İran AEBA-nın baş direktorunu əməkdaşlıq üçün "əsas problem" hesab edirDigər ölkələr
14:29