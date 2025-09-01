    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin

    "Oxfam": Əfqanıstanda zəlzələdən zərər çəkənlərə təcili yardım göstərilməsində çətinliklər var

    Digər ölkələr
    • 01 sentyabr, 2025
    • 14:01
    Oxfam: Əfqanıstanda zəlzələdən zərər çəkənlərə təcili yardım göstərilməsində çətinliklər var

    Əfqanıstanda zəlzələdən zərər çəkənlərə təcili yardımın göstərilməsi bu ölkədə mövcud olan məhdudiyyətlər və qadağalar səbəbindən çətinləşə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sky News" "Oxfam" xeyriyyə təşkilatının icraçı direktoru Həlimə Beguma istinadən məlumat yayıb.

    Onun sözlərinə görə, "Oxfam" ölənlərin sayını dəqiqləşdirmək və görüləcək tədbirləri müəyyənləşdirmək üçün Fövqəladə Hallar Komitəsi, Britaniya Qırmızı Xaç Cəmiyyəti və digər təşkilatlarla əlaqə saxlayır.

    Qeyd edək ki, avqustun 31-də Əfqanıstanın Cəlalabad şəhəri yaxınlığında 6 maqnitudalı zəlzələ baş verib. Əfqanıstan hökumətinin məlumatına görə, 800 nəfərin ölümü təsdiqlənib, ən azı 2800 nəfər xəsarət alıb.

    Əfqanıstan   Zəlzələ   Zərərçəkənlər   yardım  
