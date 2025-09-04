Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 Зангезурский коридор
    Оверчук прогнозирует сокращение товарооборота с Арменией в два раза в 2025 году

    Оверчук прогнозирует сокращение товарооборота с Арменией в два раза в 2025 году

    Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что товарооборот РФ с Арменией в 2025 году сократится в два раза.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    "Что касается торговли России и Армении, она уже сократилась значительно, и мы ожидаем, что к концу года она упадет по сравнению с прошлым годом в два раза. То есть если в прошлом году было 12,4 млрд (долларов - ред.), то в этом году, наверное, будет в районе 6, может быть, чуть побольше", - сказал он журналистам.

