    Rusiya ilə Ermənistan arasında ticarət dövriyyəsi ilin sonuna qədər iki dəfə azalacaq

    Digər ölkələr
    • 04 sentyabr, 2025
    • 11:29
    Rusiyanın Baş nazirinin müavini Aleksey Overçuk ölkəsinin Ermənistanla ticarət dövriyyəsinin bu ilin sonuna qədər iki dəfə azalacağını bildirib.

    Bu barədə "Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verib.

    "Rusiya və Ermənistan arasındakı ticarətə gəlincə, onun həcmi artıq xeyli azalıb və keçən illə müqayisədə bu ilin sonuna qədər iki dəfə azalacağını gözləyirik. Yəni ötən il rəqəm 12,4 milyard (dollar - red.) idisə, bu il yəqin ki, 6 milyard civarında , bəlkə də bir az daha çox olacaq", - o, jurnalistlərə bildirib.

    Rusiya Ermənistan ticarət
    Rus Versiası Rus Versiası
    Оверчук прогнозирует сокращение товарооборота с Арменией в два раза в 2025 году
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Russia-Armenia trade turnover expected to halve in 2025, Overchuk predicts

