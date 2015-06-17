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    Открылась новая штаб-квартира Антитеррористического центра СНГ

    Центр позволит осуществлять обмен информацией о текущей оперативной обстановке в странах Содружества

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Новая штаб-квартира Антитеррористического центра СНГ открылась в Москве.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков отметил, что здание оснащено по последнему слову техники. 

    По словам А.Новикова, центр позволит осуществлять обмен информацией в онлайн режиме о текущей оперативной обстановке в странах Содружества, предоставлять компетентным органам СНГ постоянный удалённый доступ к базам данных о террористических организациях и их участниках.

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