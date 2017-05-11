От землетрясения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая пострадали 12 тыс. человек

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ От последствий землетрясения магнитудой 5,5, произошедшего cегодня в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая, пострадали в общей сложности 12 тыс. местных жителей, сообщает Report со ссылкой на Синьхуа.

По данным Китайского сейсмологического центра, подземные толчки были зафиксированы в 05.58 (00.58 мск) по местному времени в Ташкурган-Таджикском автономном уезде округа Кашгар. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 8 км.

В результате землетрясения разрушены 1,52 тыс. построек. Местные власти эвакуировали из пострадавших районов 9,2 тыс. человек.

Жертвами землетрясения стали 8 человек, еще 23 получили ранения. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий землетрясения.