От США требуют 60 млн. долларов за смерть ребенка в центре содержания мигрантов

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Мать ребенка, который скончался после пребывания в центре содержания мигрантов в Техасе, требует от властей США компенсацию в размере 60 миллионов долларов, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства Associated Press, исковое заявление против нескольких федеральных агентств, включая Иммиграционную и таможенную полицию США (ICE), было подано со стороны Ясмин Хуарес.

20-летняя Я. Хуарес из Гватемалы вместе с 19-месячной дочерью были задержаны в марте при пересечении американской границы и помещены в крупнейший в стране центр содержания мигрантов в городе Дилли. Как утверждают адвокаты Хуapес, у ее дочери развилось заболевание дыхательных путей во время пребывания в центре. Через шесть недель после того как мать и дочь отпустили, девочка скончалась.

Представляющая интересы Хуарес юридическая фирма Arnold & Porter заявила, что подаст иск в суд, если правительство США не урегулирует претензию женщины. По словам одного из адвокатов фирмы, у властей США есть полгода, чтобы дать ответ.