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Освобождены двое афганских заключенных, содержавшиеся в тюрьме Гуантанамо 14 лет

Освобождены двое афганских заключенных, содержавшиеся в тюрьме Гуантанамо 14 лет Двое афганских заключенных, которые содержались под стражей США в тюрьме Гуантанамо не менее 14 лет, были освобождены из-под домашнего ареста в Омане.
Другие страны
12 февраля 2024 г. 07:11
Освобождены двое афганских заключенных, содержавшиеся в тюрьме Гуантанамо 14 лет

Двое афганских заключенных, которые содержались под стражей США в тюрьме Гуантанамо не менее 14 лет, были освобождены из-под домашнего ареста в Омане.

Как передает Report, об этом в социальной сети сообщил пресс-секретарь МВД талибов Абдул Метин Гани.

Так, освобождены Абдул Захир Сабир и Абдул Керим благодаря усилиям Исламского эмирата Афганистан (используемое талибами название государства - ред.).

Высокопоставленные представители Талибана разместили в социальных сетях фотографии Сабира и Керима с поздравительными посланиями. Гани отметил, что в понедельник в столице Кабуле организуется официальная церемония встречи по их возвращению.

Двое мужчин содержались в Гуантанамо до 2017 года, а затем были переведены в королевство Оман, где они провели следующие семь лет под домашним арестом с запретом на выезд.

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Версия на азербайджанском языке Quantanamo həbsxanasında 14 il saxlanılmış 2 talib sərbəst buraxılıb

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