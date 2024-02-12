Освобождены двое афганских заключенных, содержавшиеся в тюрьме Гуантанамо 14 лет

Двое афганских заключенных, которые содержались под стражей США в тюрьме Гуантанамо не менее 14 лет, были освобождены из-под домашнего ареста в Омане.

Двое афганских заключенных, которые содержались под стражей США в тюрьме Гуантанамо не менее 14 лет, были освобождены из-под домашнего ареста в Омане.

Как передает Report, об этом в социальной сети сообщил пресс-секретарь МВД талибов Абдул Метин Гани.

Так, освобождены Абдул Захир Сабир и Абдул Керим благодаря усилиям Исламского эмирата Афганистан (используемое талибами название государства - ред.).

Высокопоставленные представители Талибана разместили в социальных сетях фотографии Сабира и Керима с поздравительными посланиями. Гани отметил, что в понедельник в столице Кабуле организуется официальная церемония встречи по их возвращению.

Двое мужчин содержались в Гуантанамо до 2017 года, а затем были переведены в королевство Оман, где они провели следующие семь лет под домашним арестом с запретом на выезд.