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Остин не исключил ответа на удары по базам США на Ближнем Востоке

Остин не исключил ответа на удары по базам США на Ближнем Востоке США могут ответить на удары по своим базам на Ближнем Востоке в выбранное Вашингтоном время. Об этом заявил журналистам в индийской столице глава Пентагона Ллойд Остин, отвечая на вопрос о нападениях на американские военные базы на Ближнем Востоке.
Другие страны
10 ноября 2023 г. 16:40
Остин не исключил ответа на удары по базам США на Ближнем Востоке

США могут ответить на удары по своим базам на Ближнем Востоке в выбранное Вашингтоном время.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Об этом заявил журналистам в столице Индии глава Пентагона Ллойд Остин, отвечая на вопрос о нападениях на американские военные базы на Ближнем Востоке.

"Безопасность наших людей - наш приоритет. Мы не можем предсказать или спрогнозировать, когда собираемся нанести удар. Мы сделаем это в удобное для нас время. Нападения на наши объекты и людей должны прекратиться", - сказал он.

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Версия на английском языке Austin says response to attacks on US bases in Middle East not ruled out

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