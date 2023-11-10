Остин не исключил ответа на удары по базам США на Ближнем Востоке

США могут ответить на удары по своим базам на Ближнем Востоке в выбранное Вашингтоном время. Об этом заявил журналистам в индийской столице глава Пентагона Ллойд Остин, отвечая на вопрос о нападениях на американские военные базы на Ближнем Востоке.

США могут ответить на удары по своим базам на Ближнем Востоке в выбранное Вашингтоном время.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Об этом заявил журналистам в столице Индии глава Пентагона Ллойд Остин, отвечая на вопрос о нападениях на американские военные базы на Ближнем Востоке.

"Безопасность наших людей - наш приоритет. Мы не можем предсказать или спрогнозировать, когда собираемся нанести удар. Мы сделаем это в удобное для нас время. Нападения на наши объекты и людей должны прекратиться", - сказал он.