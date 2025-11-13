Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Основатель Telegram добился снятия ограничений на выезд из Франции

    Другие страны
    • 13 ноября, 2025
    • 17:28
    Основатель Telegram добился снятия ограничений на выезд из Франции

    Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров добился снятия с него мер судебного контроля, ограничивавших выезд из Франции.

    Как передает Report, об этом сообщило в четверг агентство France Presse со ссылкой на судебный источник.

    "Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, которому предъявили обвинения в серии правонарушений, связанных с организованной преступностью, добился снятия мер, которые запрещали ему выезжать за границу и обязывали его отмечаться в полицейском участке Ниццы", - сообщил источник.

    По его словам, основатель Telegram "идеально соблюдал судебный контроль". Дуров находился во Франции с конца августа 2024 года. Согласно действовавшим мерам судебного контроля, ему было запрещено покидать страну, он был обязан отмечаться в комиссариате полиции по месту регистрации дважды в неделю.

    "Telegram"ın təsisçisinin Fransadan çıxışına qoyulan məhdudiyyətlər götürülüb
    France lifts travel ban on Telegram founder Durov

