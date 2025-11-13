İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    "Telegram"ın təsisçisinin Fransadan çıxışına qoyulan məhdudiyyətlər götürülüb

    Digər ölkələr
    • 13 noyabr, 2025
    • 18:11
    Telegramın təsisçisinin Fransadan çıxışına qoyulan məhdudiyyətlər götürülüb

    "Telegram"ın təsisçisi Pavel Durov Fransadan çıxışını məhdudlaşdıran məhkəmə nəzarət tədbirlərinin ləğv edilməsinə nail olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "France Presse" agentliyi məhkəmə mənbəsinə istinadən məlumat yayıb.

    "Telegram" təsisçisi Pavel Durova xaricə çıxmağı qadağan edən tədbirlərin ləğvinə nail olub", - mənbə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, "Telegram"ın təsisçisi məhkəmə nəzarətinə mükəmməl əməl edib: "Pavel Durov 2024-cü ilin avqust ayının sonundan Fransada olub. Qüvvədə olan məhkəmə nəzarəti tədbirlərinə əsasən, ona ölkəni tərk etmək qadağan edilmişdi və o, həftədə iki dəfə polis komissarlığına yaxınlaşmağa məcbur idi".

    "Telegram" Pavel Durov Fransa Məhdudiyyətlər
    Основатель Telegram добился снятия ограничений на выезд из Франции
    France lifts travel ban on Telegram founder Durov

    Son xəbərlər

    18:33

    Finlandiya Rusiya ilə sərhədə nəzarət üçün AK-dən 16 milyon avro istəyəcək

    Digər ölkələr
    18:16

    Məhkəmə Qalstanyanın həbs müddətini 3 ay uzadıb

    Region
    18:13
    Foto

    Azərbaycanla Pakistanın ombudsman aparatları arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    18:11

    "Telegram"ın təsisçisinin Fransadan çıxışına qoyulan məhdudiyyətlər götürülüb

    Digər ölkələr
    18:10

    İranla Qətər əməkdaşlığın inkişafını və Qəzzadakı vəziyyəti müzakirə edib

    Digər ölkələr
    17:51

    Mərkəzi Asiya-Azərbaycan investisiya forumunun keçirilməsi təklif olunur

    Biznes
    17:49

    Paşinyan: Xarici borcumuz silah alışı hesabına artıb

    Region
    17:45

    Avropa Komissiyası veb-saytlara münasibətdə "Google"un mümkün ayrı-seçkiliyini araşdırır

    Digər ölkələr
    17:39
    Foto

    Maliyyə Nazirliyi yanında İctimai Şuraya 7 nəfər üzv seçilib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti