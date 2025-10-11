Орбан заявил о начале сбора подписей против военных планов ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что начинает сбор подписей против военных планов Евросоюза.

Как передает Report, об этом Орбан написал на своей странице в соцсети "Х".

По словам венгерского главы правительства, "Европа движется к войне".

"Нас ждет жаркая осень. <...> Несколько недель назад в Копенгагене был представлен военный план Брюсселя: Европа платит, украинцы воюют, а Россия будет истощена".

Орбан отметил, что еще в Дании заявил, что выступает против таких планов. "С тех пор они начали кампанию против Венгрии. Их арсенал огромен. Обвинения в шпионаже, скандалы с фальшивыми новостями и юридические трюки. <...> Мы не можем смотреть на это без дела! Надо еще раз продемонстрировать, что венгерский народ не хочет войны. Вот почему сегодня мы начинаем сбор подписей против военных планов Брюсселя", - написал он.