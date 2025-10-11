Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Орбан заявил о начале сбора подписей против военных планов ЕС

    Другие страны
    • 11 октября, 2025
    • 15:28
    Орбан заявил о начале сбора подписей против военных планов ЕС

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что начинает сбор подписей против военных планов Евросоюза.

    Как передает Report, об этом Орбан написал на своей странице в соцсети "Х".

    По словам венгерского главы правительства, "Европа движется к войне".

    "Нас ждет жаркая осень. <...> Несколько недель назад в Копенгагене был представлен военный план Брюсселя: Европа платит, украинцы воюют, а Россия будет истощена".

    Орбан отметил, что еще в Дании заявил, что выступает против таких планов. "С тех пор они начали кампанию против Венгрии. Их арсенал огромен. Обвинения в шпионаже, скандалы с фальшивыми новостями и юридические трюки. <...> Мы не можем смотреть на это без дела! Надо еще раз продемонстрировать, что венгерский народ не хочет войны. Вот почему сегодня мы начинаем сбор подписей против военных планов Брюсселя", - написал он.

    Венгрия Евросоюз Виктор Орбан российско-украинская война сбор подписей
    Orban Aİ-nin hərbi planlarına qarşı imza toplanmasına başlandığını bəyan edib

