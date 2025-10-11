İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Orban Aİ-nin hərbi planlarına qarşı imza toplanmasına başlandığını bəyan edib

    • 11 oktyabr, 2025
    • 15:48
    Orban Aİ-nin hərbi planlarına qarşı imza toplanmasına başlandığını bəyan edib
    Viktor Orban

    Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban bəyan edib ki, Avropa İttifaqının (Aİ) hərbi planlarına qarşı imza toplanmasına başlayır.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X" hesabında məlumat yayıb.

    Onun sözlərinə görə, Avropa müharibəyə doğru hərəkət edir:

    "Bir neçə həftə əvvəl Kopenhagendə Brüsselin hərbi planı təqdim edildi: Avropa ödəyir, ukraynalılar vuruşur, Rusiya isə taqətdən düşəcək".

    Viktor Orban Avropa İttifaqı macarıstan Brüssel
    Орбан заявил о начале сбора подписей против военных планов ЕС

