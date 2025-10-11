Orban Aİ-nin hərbi planlarına qarşı imza toplanmasına başlandığını bəyan edib
Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban bəyan edib ki, Avropa İttifaqının (Aİ) hərbi planlarına qarşı imza toplanmasına başlayır.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X" hesabında məlumat yayıb.
Onun sözlərinə görə, Avropa müharibəyə doğru hərəkət edir:
"Bir neçə həftə əvvəl Kopenhagendə Brüsselin hərbi planı təqdim edildi: Avropa ödəyir, ukraynalılar vuruşur, Rusiya isə taqətdən düşəcək".
