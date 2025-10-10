Орбан заявил о "бунте" в Европе на фоне предлагаемого миграционного пакта
- 10 октября, 2025
- 02:14
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что отказ Польши внедрить миграционный пакт Европейского Союза (ЕС) может спровоцировать в Европе "бунт".
Как сообщает Report, об этом венгерский премьер написал в своем аккаунте в Х.
Он указал на изменения, которые происходят в Европе.
"Президент Кароль Навроцки отказывается внедрять миграционный пакт в Польше. Мы также не принимаем его. Теперь нас двое. Если присоединится третья страна, это уже будет бунтом", - посчитал Орбан.
Отметим, что миграционный пакт ЕС предусматривает взнос в размере 20 тыс. евро за каждого мигранта, которого отказалась принимать страна ЕС.
