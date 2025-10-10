Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Орбан заявил о "бунте" в Европе на фоне предлагаемого миграционного пакта

    Другие страны
    • 10 октября, 2025
    • 02:14
    Орбан заявил о бунте в Европе на фоне предлагаемого миграционного пакта

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что отказ Польши внедрить миграционный пакт Европейского Союза (ЕС) может спровоцировать в Европе "бунт".

    Как сообщает Report, об этом венгерский премьер написал в своем аккаунте в Х.

    Он указал на изменения, которые происходят в Европе.

    "Президент Кароль Навроцки отказывается внедрять миграционный пакт в Польше. Мы также не принимаем его. Теперь нас двое. Если присоединится третья страна, это уже будет бунтом", - посчитал Орбан.

    Отметим, что миграционный пакт ЕС предусматривает взнос в размере 20 тыс. евро за каждого мигранта, которого отказалась принимать страна ЕС.

    Orban miqrasiya paktının Avropada "üsyan" yaradacağı barədə xəbərdarlıq edib

