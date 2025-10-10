Orban miqrasiya paktının Avropada "üsyan" yaradacağı barədə xəbərdarlıq edib
Digər ölkələr
- 10 oktyabr, 2025
- 00:36
Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban Polşanın Avropa İttifaqının (Aİ) miqrasiya paktını tətbiq etməkdən imtinasının Avropada "üsyan"a çevriləcəyi barədə xəbərdarlıq edib.
"Report" xəbər verir ki, Orban bu barədə "X" sosial media hesabındakı paylaşımında bildirib.
O bildirib ki, Avropa dəyişir:
"Prezident Karol Navrocki Polşada miqrasiya paktını tətbiq etməyi rədd edir. Biz də bunu qəbul etmirik. İndi ikimizik. Əgər üçüncü ölkə də qoşularsa, bu artıq üsyan olacaq".
Qeyd edək ki, Avropa İttifaqının (Aİ) miqrasiya paktına əsasən, əgər hansısa bir ölkə miqrantları qəbul etmək istəmirsə, onların hər biri üçün 20 min avro ödəməlidir.
Son xəbərlər
01:05
DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə 8 oyun keçirilibFutbol
00:41
Tramp İspaniyanın NATO-dan çıxarılmalı olduğunu düşünürDigər ölkələr
00:36
Orban miqrasiya paktının Avropada "üsyan" yaradacağı barədə xəbərdarlıq edibDigər ölkələr
00:22
Tbilisi meri: Qərb ölkələrindən birinin səfiri Gürcüstana Rusiya ilə müharibəyə başlamağı təklif edibRegion
23:51
İsrailin Azərbaycana təxliyə etdiyi üç türkiyəli deputat ölkələrinə qayıdıbRegion
23:46
Belçikada baş nazirə sui-qəsd hazırlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblarDigər ölkələr
23:37
Video
Amerikalılar Zəngəzurda: dəhlizin Mehridən keçən hissəsi bu tarixdə inşa ediləcəkRegion
23:16
Türkiyə Rusiya ilə AES tikintisini müzakirə edirRegion
23:14