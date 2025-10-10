İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    • 10 oktyabr, 2025
    • 00:36
    Orban miqrasiya paktının Avropada üsyan yaradacağı barədə xəbərdarlıq edib
    Viktor Orban

    Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban Polşanın Avropa İttifaqının (Aİ) miqrasiya paktını tətbiq etməkdən imtinasının Avropada "üsyan"a çevriləcəyi barədə xəbərdarlıq edib.

    "Report" xəbər verir ki, Orban bu barədə "X" sosial media hesabındakı paylaşımında bildirib.

    O bildirib ki, Avropa dəyişir:

    "Prezident Karol Navrocki Polşada miqrasiya paktını tətbiq etməyi rədd edir. Biz də bunu qəbul etmirik. İndi ikimizik. Əgər üçüncü ölkə də qoşularsa, bu artıq üsyan olacaq".

    Qeyd edək ki, Avropa İttifaqının (Aİ) miqrasiya paktına əsasən, əgər hansısa bir ölkə miqrantları qəbul etmək istəmirsə, onların hər biri üçün 20 min avro ödəməlidir.

