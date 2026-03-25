Орбан: Венгрия приостанавливает поставки газа в Украину
Другие страны
- 25 марта, 2026
- 13:41
Венгрия приостанавливает поставки газа в Украину до тех пор, пока Будапешт не начнет получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба".
Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Сообщается, что такое решение было принято на заседании правительства страны.
"Пока Украина не поставляет нефть, она не будет получать газ из Венгрии. Мы защитим энергетическую безопасность Венгрии, сохраним фиксированные цены на бензин и сниженные тарифы на газ", - заявил Орбан.
Он также подчеркнул, что в сложившихся условиях Венгрия будет наращивать собственные запасы нефтепродуктов.
