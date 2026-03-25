    Орбан: Венгрия приостанавливает поставки газа в Украину

    Венгрия приостанавливает поставки газа в Украину до тех пор, пока Будапешт не начнет получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба".

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Сообщается, что такое решение было принято на заседании правительства страны.

    "Пока Украина не поставляет нефть, она не будет получать газ из Венгрии. Мы защитим энергетическую безопасность Венгрии, сохраним фиксированные цены на бензин и сниженные тарифы на газ", - заявил Орбан.

    Он также подчеркнул, что в сложившихся условиях Венгрия будет наращивать собственные запасы нефтепродуктов.

    Ты - Король

    13:41

    Орбан: Венгрия приостанавливает поставки газа в Украину

    Другие страны
    13:37

    Алексей Лихачев: Ситуация на АЭС "Бушер" в Иране развивается по негативному сценарию

    В регионе
    13:28

    В Азербайджане за сутки задержаны четверо подозреваемых в мошенничестве

    Происшествия
    13:25

    Линь Цзянь: Пекин поддерживает любые шаги по деэскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    13:13

    В Азербайджане завтра ожидаются осадки, грозы и град

    Экология
    13:12

    Новак: Нужны срочные меры для обеспечения топливом рынка РФ

    Другие страны
    13:03

    Минобороны Ирака: Семь военных погибли в результате авиаудара по госпиталю в Анбаре

    Другие страны
    12:59

    Байрактар: Кризис на Ближнем Востоке не угрожает энергобезопасности Турции

    В регионе
    12:53

    EPDK: Поставки газа из Азербайджана в Сирию в январе превысили 105 млн кубометров

    Энергетика
    Лента новостей