    Орбан: Саммит РФ и США в Будапеште состоится, когда для этого будут условия

    Другие страны
    • 08 ноября, 2025
    • 03:22
    Орбан: Саммит РФ и США в Будапеште состоится, когда для этого будут условия

    Российско-американский саммит в Будапеште состоится, когда для этого будут созданы условия, но точную дату никто пока назвать не может.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал М1, об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

    Он отметил, что встреча президента России Владимира Путина с Трампом в Будапеште "остается на повестке дня". "Она состоится, когда для этого будут созданы условия. Точную дату сейчас никто назвать не может", - сказал Орбан на пресс-конференции для венгерских журналистов.

    Виктор Орбан саммит Россия США

