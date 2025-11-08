Орбан: Саммит РФ и США в Будапеште состоится, когда для этого будут условия

Российско-американский саммит в Будапеште состоится, когда для этого будут созданы условия, но точную дату никто пока назвать не может.

Как передает Report со ссылкой на телеканал М1, об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Он отметил, что встреча президента России Владимира Путина с Трампом в Будапеште "остается на повестке дня". "Она состоится, когда для этого будут созданы условия. Точную дату сейчас никто назвать не может", - сказал Орбан на пресс-конференции для венгерских журналистов.