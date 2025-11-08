İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    Orban: Budapeştdə Rusiya-ABŞ sammiti bunun üçün şərait uyğun olduqda baş tutacaq

    Rusiya-Amerika sammiti müvafiq şərait yaradıldıqda Budapeştdə baş tutacaq, lakin dəqiq tarix hələlik məlum deyil.

    "Report"un "M1" telekanalına istinadən məlumatına görə, bunu Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban ABŞ Prezidenti Donald Trampla Ağ Evdə keçirilən danışıqlardan sonra bildirib.

    O qeyd edib ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə Trampın Budapeştdə görüşü "gündəmdə qalır".

    "Görüş şərait yaradıldıqda baş tutacaq. Hazırda dəqiq tarix söyləmək mümkün deyil", - deyə Orban macar jurnalistlər üçün keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

    Орбан: Саммит РФ и США в Будапеште состоится, когда для этого будут условия

