Орбан: Саммит между РФ и США в Будапеште остается на повестке
- 11 ноября, 2025
- 21:44
Москва и Вашингтон способны достичь соглашения по урегулированию российско-украинского конфликта.
Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в программе местного телеканала ATV.
Он выразил уверенность, что в данном контексте встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште остается на повестке дня.
"Могу сказать, что на повестке дня стоит российско-американский саммит в Будапеште, большая мирная конференция в Будапеште", - заявил Орбан, напомнив, что встреча лидеров двух стран отложена, а не отменена.
По его словам, саммит может состояться "чуть позже, и он не является невозможным". "Американо-российское соглашение (по Украине) не невозможно", - подчеркнул глава венгерского правительства.