Орбан: Саммит между РФ и США в Будапеште остается на повестке

Москва и Вашингтон способны достичь соглашения по урегулированию российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в программе местного телеканала ATV.

Он выразил уверенность, что в данном контексте встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште остается на повестке дня.

"Могу сказать, что на повестке дня стоит российско-американский саммит в Будапеште, большая мирная конференция в Будапеште", - заявил Орбан, напомнив, что встреча лидеров двух стран отложена, а не отменена.

По его словам, саммит может состояться "чуть позже, и он не является невозможным". "Американо-российское соглашение (по Украине) не невозможно", - подчеркнул глава венгерского правительства.