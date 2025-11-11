Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Орбан: Саммит между РФ и США в Будапеште остается на повестке

    Другие страны
    • 11 ноября, 2025
    • 21:44
    Москва и Вашингтон способны достичь соглашения по урегулированию российско-украинского конфликта.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в программе местного телеканала ATV.

    Он выразил уверенность, что в данном контексте встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште остается на повестке дня.

    "Могу сказать, что на повестке дня стоит российско-американский саммит в Будапеште, большая мирная конференция в Будапеште", - заявил Орбан, напомнив, что встреча лидеров двух стран отложена, а не отменена.

    По его словам, саммит может состояться "чуть позже, и он не является невозможным". "Американо-российское соглашение (по Украине) не невозможно", - подчеркнул глава венгерского правительства.

