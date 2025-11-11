İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Orban: Budapeştdə keçiriləcək Rusiya-ABŞ sammiti gündəmdə qalır

    Digər ölkələr
    • 11 noyabr, 2025
    • 22:36
    Orban: Budapeştdə keçiriləcək Rusiya-ABŞ sammiti gündəmdə qalır
    Viktor Orban

    Moskva və Vaşinqton Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli ilə bağlı razılığa gəlməyə qadirdir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Macarıstanın baş naziri Viktor Orban yerli ATV telekanalında çıxışı zamanı deyib.

    O, bu kontekstdə Rusiya və ABŞ liderləri Vladimir Putin və Donald Trampın Budapeştdə görüşünün gündəmdə qalacağına əmin olduğunu bildirib.

    İki ölkə liderləri arasında keçiriləcək görüşün ləğv edilmədiyini, təxirə salındığını xatırladan Orban deyib: "Deyə bilərəm ki, Budapeştdə Rusiya-Amerika sammiti və Budapeştdə böyük sülh konfransı gündəmdədir".

    Onun sözlərinə görə, sammit "bir az sonra baş tuta bilər və bu, mümkünsüz deyil".

    ABŞ Rusiya Budapeşt
    Орбан: Саммит между РФ и США в Будапеште остается на повестке

    Son xəbərlər

    23:28

    NATO Baş katibi təyyarə qəzası ilə bağlı Türkiyəyə başsağlığı verib

    Digər ölkələr
    23:12

    Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədr müavini vəfat edib

    Media
    23:10

    KİV: Qəzaya uğrayan Türkiyə hərbi təyyarəsinin bütün ekipaj üzvü həlak olub

    Region
    23:09

    "Hizbullah"ın baş katibi: Biz silahlarımızı yerə qoymayacağıq və döyüşdən əl çəkməyəcəyik

    Digər ölkələr
    22:52

    Mədəniyyət Nazirliyi bəzi media resurslarında yayılan saxta məlumatlara aydınlıq gətirib - YENİLƏNİB

    Mədəniyyət siyasəti
    22:49

    Yaşar Gülər azərbaycanlı və gürcüstanlı həmkarı ilə təyyarə qəzasını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    22:40

    "Google" Almaniyadakı layihələrə 5,5 milyard avro sərmayə qoyacaq

    Digər ölkələr
    22:40

    Türkiyə HHQ-yə məxsus təyyarənin qəzaya uğradığı ərazi mühafizəyə götürülüb

    Region
    22:36

    Orban: Budapeştdə keçiriləcək Rusiya-ABŞ sammiti gündəmdə qalır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti