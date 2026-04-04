Орбан предупредил о надвигающемся энергетическом кризисе в Европе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что европейской экономике угрожает энергетический кризис.

Как передает Report, об этом глава венгерского правительства заявил в своем видеообращении, размещенном в соцсети Х.

"Мы обсудили ситуацию с (премьер-министром Словакии -ред.) Робертом Фицо, поскольку положение в Европе критическое. Приближается серьезный энергетический кризис, и он ускоряется с каждым днем. Европейской экономике угрожает дефицит энергоносителей и, как следствие, рост цен", - заявил Орбан.

По его мнению, "опасность неминуема", и ее можно можно предотвратить только в случае, если Европейский союз пополнит свои запасы нефти и газа из всех возможных источников, в максимально возможных количествах и "как можно быстрее".

"Каждый день на счету. Поэтому мы требуем, чтобы Брюссель немедленно отменил санкции и ограничения в отношении российской энергетики", - заявил Орбан.

Он также призвал Евросоюз оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского для незамедлительного возобновления работы нефтепровода "Дружба".

"А планы, предлагающие отказаться от российской энергетики и перейти к более дорогой и недоступной для Брюсселя энергетической политике, должны быть отклонены и отброшены. План энергетического перехода TISZA (политическая партия в Венгрии – ред.) должен быть выброшен на помойку, потому что Венгрии сегодня необходимы стабильность и безопасность", - заключил он.