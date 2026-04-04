    Орбан предупредил о надвигающемся энергетическом кризисе в Европе

    • 04 апреля, 2026
    • 16:34
    Орбан предупредил о надвигающемся энергетическом кризисе в Европе

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что европейской экономике угрожает энергетический кризис.

    Как передает Report, об этом глава венгерского правительства заявил в своем видеообращении, размещенном в соцсети Х.

    "Мы обсудили ситуацию с (премьер-министром Словакии -ред.) Робертом Фицо, поскольку положение в Европе критическое. Приближается серьезный энергетический кризис, и он ускоряется с каждым днем. Европейской экономике угрожает дефицит энергоносителей и, как следствие, рост цен", - заявил Орбан.

    По его мнению, "опасность неминуема", и ее можно можно предотвратить только в случае, если Европейский союз пополнит свои запасы нефти и газа из всех возможных источников, в максимально возможных количествах и "как можно быстрее".

    "Каждый день на счету. Поэтому мы требуем, чтобы Брюссель немедленно отменил санкции и ограничения в отношении российской энергетики", - заявил Орбан.

    Он также призвал Евросоюз оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского для незамедлительного возобновления работы нефтепровода "Дружба".

    "А планы, предлагающие отказаться от российской энергетики и перейти к более дорогой и недоступной для Брюсселя энергетической политике, должны быть отклонены и отброшены. План энергетического перехода TISZA (политическая партия в Венгрии – ред.) должен быть выброшен на помойку, потому что Венгрии сегодня необходимы стабильность и безопасность", - заключил он.

    Европейский союз (ЕС) Энергетический кризис Энергоресурсы Виктор Орбан Роберт Фицо Венгрия Словакия Нефтепровод Дружба Антироссийские санкции
    Orban Avropada yaxınlaşan enerji böhranı barədə xəbərdarlıq edib
    Orban warns of looming energy crisis in Europe

