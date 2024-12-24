Орбан: "Патриоты Европы" планируют установить контроль над ЕК

Венгрия рассчитывает, что в течение нескольких лет патриотически настроенные, консервативные силы получат большинство в Европарламенте и возьмут под контроль Еврокомиссию.

Венгрия рассчитывает, что в течение нескольких лет патриоты-консерваторы получат большинство в Европарламенте и возьмут под контроль Еврокомиссию.

Как передает Report, об этом заявил в интервью газете Magyar Nemzet премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он напомнил, что после общеевропейских выборов в 2024 году в Европарламенте была создана третья по величине фракция "Патриоты Европы", в которую вошли представители 14 политических партий из 12 стран.

"Мы перекраиваем европейскую партийную карту и хотим взять под контроль Европейскую комиссию через большинство в Европейском парламенте. Таковы наши амбиции", - сказал глава правительства.

По его мнению, реализация этого плана займет несколько лет, но победа откроет большие возможности и перспективы.

Орбан также отметил, что связывает надежды на укрепление консервативных, патриотически настроенных сил во всем мире с предстоящим вступлением в должность избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее он неоднократно заявлял, что европейские консерваторы ставят перед собой задачу "завоевать Брюссель".