Орбан: "Патриоты Европы" планируют установить контроль над ЕК

Венгрия рассчитывает, что в течение нескольких лет патриоты-консерваторы получат большинство в Европарламенте и возьмут под контроль Еврокомиссию.
Как передает Report, об этом заявил в интервью газете Magyar Nemzet премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Он напомнил, что после общеевропейских выборов в 2024 году в Европарламенте была создана третья по величине фракция "Патриоты Европы", в которую вошли представители 14 политических партий из 12 стран.
"Мы перекраиваем европейскую партийную карту и хотим взять под контроль Европейскую комиссию через большинство в Европейском парламенте. Таковы наши амбиции", - сказал глава правительства.
По его мнению, реализация этого плана займет несколько лет, но победа откроет большие возможности и перспективы.
Орбан также отметил, что связывает надежды на укрепление консервативных, патриотически настроенных сил во всем мире с предстоящим вступлением в должность избранного президента США Дональда Трампа.
Ранее он неоднократно заявлял, что европейские консерваторы ставят перед собой задачу "завоевать Брюссель".