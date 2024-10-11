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Орбан обвинил Еврокомиссию в стремлении свергнуть правительство Венгрии

Орбан обвинил Еврокомиссию в стремлении свергнуть правительство Венгрии Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и глава фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер намерены свергнуть легитимное правительство Венгрии и заменить его на марионеточное.
Другие страны
11 октября 2024 г. 21:41
Орбан обвинил Еврокомиссию в стремлении свергнуть правительство Венгрии

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и глава фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер намерены свергнуть легитимное правительство Венгрии и заменить его на марионеточное.

Как передает Report, такое мнение выразил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

"Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер Европейской народной партии Манфред Вебер стремятся свергнуть суверенное венгерское правительство и заменить его администрацией в брюссельском стиле", - сказал Орбан.

По мнению премьера, председатель ЕК хотела бы его замены на члена оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Клару Добрев, а глава ЕНП рассчитывает видеть во главе правительства Венгрии лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра.

Орбан считает, что оба этих политика "готовы выполнять требования Брюсселя" вмешаться в войну в Украине, поддерживать миграционную политику ЕС путем одобрения неограниченного въезда незаконных мигрантов и "вступать в экономические и торговые войны".

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