Орбан назвал возможные сроки встречи лидеров РФ и США

России и США осталось решить всего один-два вопроса, чтобы согласовать свои позиции по конфликту в Украине и провести встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

Как передает Report, об этом в интервью газете Magyar Nemzet заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, стороны могут встретиться "в течение нескольких дней".

"В процессе американо-российских переговоров остались нерешенными один-два вопроса. Если они будут урегулированы, то в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште, и с этого момента, в зависимости от договоренности сторон, может наступить мир [в Украине]", - сказал глава венгерского правительства.

Он беседовал с венгерскими журналистами на борту самолета по пути в Вашингтон, где 7 ноября должен встретиться с Трампом. Одной из главных тем переговоров в Белом доме станут пути урегулирования украинского конфликта. Он также выражал надежду, что новый российско-американский саммит все-таки состоится в Будапеште.