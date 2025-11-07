Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30

    Орбан назвал возможные сроки встречи лидеров РФ и США

    Другие страны
    • 07 ноября, 2025
    • 03:11
    Орбан назвал возможные сроки встречи лидеров РФ и США

    России и США осталось решить всего один-два вопроса, чтобы согласовать свои позиции по конфликту в Украине и провести встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

    Как передает Report, об этом в интервью газете Magyar Nemzet заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По его словам, стороны могут встретиться "в течение нескольких дней".

    "В процессе американо-российских переговоров остались нерешенными один-два вопроса. Если они будут урегулированы, то в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште, и с этого момента, в зависимости от договоренности сторон, может наступить мир [в Украине]", - сказал глава венгерского правительства.

    Он беседовал с венгерскими журналистами на борту самолета по пути в Вашингтон, где 7 ноября должен встретиться с Трампом. Одной из главных тем переговоров в Белом доме станут пути урегулирования украинского конфликта. Он также выражал надежду, что новый российско-американский саммит все-таки состоится в Будапеште.

    Виктор Орбан Дональд Трамп Владимир Путин встреча
    Orban: Rusiya və ABŞ-nin sammitə qədər həll etməli olduğu bir neçə məsələ qalıb

    Последние новости

    03:48

    Сенат США не принял резолюцию с требованием не применять силу против Венесуэлы

    Другие страны
    03:32

    Gunvor отозвал предложение о покупке зарубежных активов "Лукойла"

    Энергетика
    03:11

    Орбан назвал возможные сроки встречи лидеров РФ и США

    Другие страны
    02:38

    Инвесторы Tesla согласились выплатить Маску премию почти в $1 трлн

    Бизнес
    02:25

    WP: Бюджетное управление Конгресса США подверглось атаке хакеров

    Другие страны
    02:02

    Лига конференций УЕФА: Состоялись матчи III тура общего этапа

    Футбол
    01:59

    В Лиге Европы УЕФА проведены матчи 4-го тура общего этапа

    Футбол
    01:17

    Уиткофф: К Авраамовым соглашениям присоединится еще одна страна

    Другие страны
    00:45

    В США заявили, что Украина должна оставаться фактором сдерживания РФ и после войны

    Другие страны
    Лента новостей