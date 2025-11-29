Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Орбан: На встрече с Путиным были открыты двери для серьезных сделок

    Другие страны
    • 29 ноября, 2025
    • 18:13
    Орбан: На встрече с Путиным были открыты двери для серьезных сделок

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве 28 ноября обсуждались возможности заключения нескольких крупных контрактов между компаниями двух стран.

    Как передает Report, об этом Орбан сказал на собрании активистов правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" в городе Ньиредьхаза.

    "Мы открыли двери для двух или трех серьезных сделок, а теперь об этом будут договариваться представители [энергетической компании] MOL и другие. Это будет вопросом бизнеса, а не делом венгерского правительства", - заявил премьер.

    Он подтвердил, что главной целью его визита в Москву было обсуждение дальнейших поставок российских энергоносителей. Венгрия по-прежнему получает большую часть нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", а газа - по "Турецкому потоку". Глава МИД Петер Сийярто ранее сообщил, что в 2025 году в Венгрию из России поступило 8,5 млн тонн нефти и более 7 млрд куб. м природного газа.

