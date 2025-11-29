Viktor Orban: Putinlə görüşdə böyük sazişlər üçün qapılar açılıb
- 29 noyabr, 2025
- 18:33
Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban bildirib ki, noyabrın 28-də Moskvada Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüş zamanı iki ölkənin şirkətləri arasında bir neçə iri müqavilənin bağlanması imkanları müzakirə edilib.
"Report" xəbər verir ki, Orban bu barədə "FİDES - Macarıstan vətəndaş İttifaqı" Partiyasının Nyiredhaz şəhərində keçirilən toplantısında bildirib.
"İki və ya üç böyük sövdələşmən üçün qapıları açdıq və indi MOL (enerji şirkəti-red) və başqalarının nümayəndələri bu barədə razılığa gələcəklər. Bu, Macarıstan hökumətinin işi deyil, biznes məsələsi olacaq", - Baş nazir bildirib.
O, Moskvaya səfərinin əsas məqsədinin Rusiyanın enerji daşıyıcılarının gələcək tədarükünü müzakirə etməkdən ibarət olduğunu təsdiqləyib. Macarıstan hələ də neftinin böyük hissəsini Rusiyadan "Dostluq" boru kəməri ilə, qazı isə "Türk axını" vasitəsilə alır. Daha əvvəl xarici işlər naziri Peter Siyarto 2025-ci ildə Rusiyadan Macarıstana 8,5 milyon ton neft və 7 milyard kubmetrdən çox təbii qazın tədarük olunduğunu bildirib.