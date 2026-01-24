Орбан: ЕС уже подписал документ об отправке войск в Украину

У Европейского Союза уже есть подписанный документ, который позволяет при необходимости отправить войска в Украину.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на мероприятии в венгерском Капошваре.

"Даже сейчас есть подписанное соглашение о том, что при необходимости солдаты будут отправлены в Украину. Так что Европа не собирается отправиться на боевые действия, а уже отправилась", - отметил венгерский премьер.

По его словам, вопрос теперь лишь в том, как быстро последствия этого будут сказываться на жизни европейских граждан.