    Орбан: ЕС уже подписал документ об отправке войск в Украину

    Другие страны
    • 24 января, 2026
    • 20:54
    Орбан: ЕС уже подписал документ об отправке войск в Украину

    У Европейского Союза уже есть подписанный документ, который позволяет при необходимости отправить войска в Украину.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на мероприятии в венгерском Капошваре.

    "Даже сейчас есть подписанное соглашение о том, что при необходимости солдаты будут отправлены в Украину. Так что Европа не собирается отправиться на боевые действия, а уже отправилась", - отметил венгерский премьер.

    По его словам, вопрос теперь лишь в том, как быстро последствия этого будут сказываться на жизни европейских граждан.

    Лента новостей