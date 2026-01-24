Орбан: ЕС уже подписал документ об отправке войск в Украину
Другие страны
- 24 января, 2026
- 20:54
У Европейского Союза уже есть подписанный документ, который позволяет при необходимости отправить войска в Украину.
Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на мероприятии в венгерском Капошваре.
"Даже сейчас есть подписанное соглашение о том, что при необходимости солдаты будут отправлены в Украину. Так что Европа не собирается отправиться на боевые действия, а уже отправилась", - отметил венгерский премьер.
По его словам, вопрос теперь лишь в том, как быстро последствия этого будут сказываться на жизни европейских граждан.
