    Orban: Aİ artıq Ukraynaya qoşun göndərilməsi haqqında sənədə malikdir

    Digər ölkələr
    • 24 yanvar, 2026
    • 21:13
    Orban: Aİ artıq Ukraynaya qoşun göndərilməsi haqqında sənədə malikdir

    Avropa İttifaqı lazım olduqda Ukraynaya qoşun göndərilməsinə imkan verən imzalanmış sənədə malikdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban bildirib.

    "Hətta indi də lazım olduqda əsgərlərin Ukraynaya göndəriləcəyi haqqında imzalanmış saziş var. Beləliklə, Avropa döyüş əməliyyatlarına getməyə hazırlaşmır, artıq gedib", - Orban qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, mövcud vəziyyətdə gündəmdə olan sual bunun nəticələrinin Avropa vətəndaşlarının həyatına nə qədər tez təsir edəcəyi ilə bağlıdır.

