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    Опрос: Трамп опережает Клинтон

    Опрос охватил полторы тысячи вероятных избирателей по всей стране

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опередил свою соперницу - демократку Хиллари Клинтон по уровню поддержки среди избирателей в США. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, к такому выводу пришла социологическая служба Расмуссена, подведя итоги очередного предвыборного опроса, который проводился с 10 по 12 октября и охватил полторы тысячи вероятных избирателей по всей стране.

    Трампа готовы поддержать 43% американцев, а Клинтон - 41%.

    Служба Расмуссена называет полученные результаты "полным итогом воскресных дебатов". По ее словам, с понедельника по среду Клинтон имела по итогам опросов преимущество, которое, однако, постоянно таяло.

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