Опрос: Трамп опережает Клинтон

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опередил свою соперницу - демократку Хиллари Клинтон по уровню поддержки среди избирателей в США. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, к такому выводу пришла социологическая служба Расмуссена, подведя итоги очередного предвыборного опроса, который проводился с 10 по 12 октября и охватил полторы тысячи вероятных избирателей по всей стране.

Трампа готовы поддержать 43% американцев, а Клинтон - 41%.

Служба Расмуссена называет полученные результаты "полным итогом воскресных дебатов". По ее словам, с понедельника по среду Клинтон имела по итогам опросов преимущество, которое, однако, постоянно таяло.