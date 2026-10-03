Опрос: Половина населения Великобритании хочет вернуться в ЕС

Почти половина избирателей в Великобритании поддерживает позицию лидера Лейбористской партии Энди Бернема относительно возможного возвращения страны в Евросоюз после следующих всеобщих выборов.

Как передает Report со ссылкой на издание The Guardian, об этом свидетельствуют результаты опроса консалтинговой компании Messina Group, в котором приняли участие 11 460 британца.

Почти треть опрошенных считает, что перед возвращением в ЕС необходимо провести отдельный референдум. За сохранение действующих отношений Великобритании с Евросоюзом, но с устранением как можно большего количества торговых барьеров высказались 48,2%, против выступили 20,9%. За таможенный союз высказались 47,1%, а против него – 20,7%.

Присоединение к единому рынку и ассоциированное членство поддержали соответственно 45,1% и 45,5% респондентов, тогда как сохранение существующих отношений поддержали 42%.

А дальнейшее отдаление Великобритании от ЕС поддержали лишь 27,9%, против высказались 41,2%.

25,9% опрошенных заявили, что хотят, чтобы страна немедленно вновь присоединилась к ЕС, тогда как 22,9% считает, что это должно произойти в течение следующих трех лет, а 8,4% – в течение следующего десятилетия.

На вопрос о том, был ли Brexit успехом или провалом, 12,2% ответили, что это был успех, 54,9% – что это был провал, 23,2% не определились, а 9,7% затруднились с ответом.

По данным исследования, пересмотр условий отношений Великобритании с ЕС потенциально может увеличить долю голосов за Лейбористскую партию на семь процентных пунктов, если Бернем предложит провести новый референдум и выступит за возвращение в Евросоюз.