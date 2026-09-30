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    Бернем: Возвращение Британии в ЕС — один из вариантов для восстановления отношений

    Другие страны
    • 30 сентября, 2026
    • 15:25
    Бернем: Возвращение Британии в ЕС — один из вариантов для восстановления отношений

    Возвращение Великобритании в Евросоюз (ЕС) является одним из вариантов для перестройки долгосрочных отношений Великобритании с Европой.

    Как передает Report, об этом заявил в интервью "Би-би-си" премьер-министр Великобритании Энди Бернем.

    По его словам, нынешнее соглашение по Brexit принесло "больше вреда, чем пользы", и он хочет рассмотреть "что возможно" для восстановления отношений. Правительство Великобритании также рассматривает возвращение на Единый европейский рынок.

    Бернем отметил, что не хочет оставлять вопрос взаимоотношений Великобритании и ЕС "в подвешенном состоянии", а стремится к тому, чтобы "четко обозначить, куда бы двигалась Британия в следующее десятилетие".

    Вчера в своей речи на конференции Лейбористской партии он пообещал изучить возможность более тесных связей с блоком на отложенном саммите, который состоится позже в этом году.

    Энди Бернем Brexit Великобритания Европейский союз (ЕС)
    Börnhem: Britaniyanın Aİ-yə qayıdışı münasibətlərin bərpası variantlarından biridir
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