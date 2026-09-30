Бернем: Возвращение Британии в ЕС — один из вариантов для восстановления отношений

Возвращение Великобритании в Евросоюз (ЕС) является одним из вариантов для перестройки долгосрочных отношений Великобритании с Европой.

Как передает Report, об этом заявил в интервью "Би-би-си" премьер-министр Великобритании Энди Бернем.

По его словам, нынешнее соглашение по Brexit принесло "больше вреда, чем пользы", и он хочет рассмотреть "что возможно" для восстановления отношений. Правительство Великобритании также рассматривает возвращение на Единый европейский рынок.

Бернем отметил, что не хочет оставлять вопрос взаимоотношений Великобритании и ЕС "в подвешенном состоянии", а стремится к тому, чтобы "четко обозначить, куда бы двигалась Британия в следующее десятилетие".

Вчера в своей речи на конференции Лейбористской партии он пообещал изучить возможность более тесных связей с блоком на отложенном саммите, который состоится позже в этом году.