Бернем: Возвращение Британии в ЕС — один из вариантов для восстановления отношений
- 30 сентября, 2026
- 15:25
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Возвращение Великобритании в Евросоюз (ЕС) является одним из вариантов для перестройки долгосрочных отношений Великобритании с Европой.
Как передает Report, об этом заявил в интервью "Би-би-си" премьер-министр Великобритании Энди Бернем.
По его словам, нынешнее соглашение по Brexit принесло "больше вреда, чем пользы", и он хочет рассмотреть "что возможно" для восстановления отношений. Правительство Великобритании также рассматривает возвращение на Единый европейский рынок.
Бернем отметил, что не хочет оставлять вопрос взаимоотношений Великобритании и ЕС "в подвешенном состоянии", а стремится к тому, чтобы "четко обозначить, куда бы двигалась Британия в следующее десятилетие".
Вчера в своей речи на конференции Лейбористской партии он пообещал изучить возможность более тесных связей с блоком на отложенном саммите, который состоится позже в этом году.