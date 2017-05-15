 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Опрос: Более 66% иранцев планируют прийти на выборы президента

    Более 16% респондентов заявили, что пока не приняли решения об участии в голосовании© Foto: Brookings.edu

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Принять участие в президентских выборах в Иране 19 мая планируют 66,7% граждан страны.

    Как передает Report, об этом сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой на данные собственного опроса.

    Более 16% респондентов заявили, что пока не приняли решения об участии в голосовании. Как показывают результаты исследования, 63,4% респондентов уже решили, кому отдадут голос на выборах, остальные заявили, что еще не определились со «своим» кандидатом.

    Участие в опросе, который проводился 7-8 мая, приняли более шести тысяч жителей в 31 провинции Ирана.

    Президентские выборы в Иране пройдут 19 мая, участвовать в голосовании имеют право более 56 миллионов иранцев.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi