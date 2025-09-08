ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война Израиль и Сектор Газа
    ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война Израиль и Сектор Газа

    Оппозиция во Франции заявила, что не поддержит премьера Байру

    Другие страны
    • 08 сентября, 2025
    • 20:38
    Оппозиция во Франции заявила, что не поддержит премьера Байру

    Представители оппозиционных партий правого и левого спектра в Национальном собрании Франции подтвердили, что не поддержат премьер-министра Франсуа Байру после его обращения и проголосуют против доверия правительству.

    Как передает Report, заседание транслируется на официальном сайте парламента.

    Глава парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что это конец агонии призрачного правительства. Она подчеркнула, что нынешнее тяжелое положение экономики и политики страны является катастрофическим результатом пяти лет расточительного управления. Ле Пен добавила, что роспуск парламента - обязательный шаг, и отметила, что её партия готова войти в правительство при условии, что она и ее союзники получат большинство в парламенте.

    Франция парламент Франсуа Байру Марин Ле Пен вотум доверия
    Fransada müxalifəti Baş nazir Bayrunu dəstəkləməyəcəyini açıqlayıb

    Последние новости

    21:31

    Эрдоган: Вклад АЭС "Аккую" в ВВП Турции составит $50 млрд

    В регионе
    21:14

    Нетаньяху призвал жителей Газы покинуть город

    Другие страны
    21:07

    FT: США информировали союзников о прекращении сотрудничества в борьбе с дезинформацией

    Другие страны
    21:04

    Премьер-министр Франции лишился доверия парламента

    Другие страны
    20:54

    Хуситы заявили об атаке на район Израиля, где находится ядерный центр - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    20:42

    Заседание по Украине в формате "Рамштайн" пройдет 9 сентября в Лондоне

    Другие страны
    20:38

    Оппозиция во Франции заявила, что не поддержит премьера Байру

    Другие страны
    20:32
    Фото

    Суд изучил документы по ряду преступлений в отношении азербайджанцев, совершенных в 1988-1990 годах - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    20:27

    В Ташкенте откроют региональный офис ФИФА для стран Центральной Азии

    Спорт
    Лента новостей