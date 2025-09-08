Оппозиция во Франции заявила, что не поддержит премьера Байру

Представители оппозиционных партий правого и левого спектра в Национальном собрании Франции подтвердили, что не поддержат премьер-министра Франсуа Байру после его обращения и проголосуют против доверия правительству.

Как передает Report, заседание транслируется на официальном сайте парламента.

Глава парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что это конец агонии призрачного правительства. Она подчеркнула, что нынешнее тяжелое положение экономики и политики страны является катастрофическим результатом пяти лет расточительного управления. Ле Пен добавила, что роспуск парламента - обязательный шаг, и отметила, что её партия готова войти в правительство при условии, что она и ее союзники получат большинство в парламенте.