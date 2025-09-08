Fransada müxalifəti Baş nazir Bayrunu dəstəkləməyəcəyini açıqlayıb

İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    Fransa Milli Assambleyasında sağ və sol spektrin müxalifət partiyalarının nümayəndələri Baş nazir Fransua Bayrunun müraciətindən sonra onu dəstəkləməyəcəklərini və hökumətə etimadın əleyhinə səs verəcəklərini təsdiqləyiblər.

    "Report" xəbər verir ki, iclas parlamentin rəsmi saytında yayımlanır.

    "Milli Birlik" partiyasının parlament fraksiyasının rəhbəri Marin Le Pen bildirib ki, bu, kabus hökumətinin aqoniyasının sonudur. O, ölkə iqtisadiyyatının və siyasətinin hazırkı ağır vəziyyətinin beş illik israfçı idarəçiliyin fəlakətli nəticəsi olduğunu vurğulayıb. Le Pen parlamentin buraxılmasının zəruri addım olduğunu əlavə edib və qeyd edib ki, partiyası o və müttəfiqləri parlamentdə səs çoxluğu əldə etmək şərti ilə hökumətə daxil olmağa hazırdır.

    Оппозиция во Франции заявила, что не поддержит премьера Байру

