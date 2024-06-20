Оппозиция Японии внесла в парламент проект резолюции о недоверии правительству

Ведущая оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии внесла в нижнюю палату парламента проект резолюции о недоверии правительству Фумио Кисиды.

Ведущая оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии внесла в нижнюю палату парламента проект резолюции о недоверии правительству Фумио Кисиды.

Как передает Report, об этом сообщает Kyodo.

Оппозиция обвиняет Кабмин в неспособности принять устраивающие население меры по реформированию правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) на фоне скандала о присвоении политических пожертвований от бизнеса.

Проект резолюции о недоверии поддержат и другие силы оппозиции, включая Общество обновления Японии и Компартию.

Голосование по этому вопросу состоится в течение дня на пленарном заседании нижней палаты парламента. Ожидается, что проект будет отклонен голосами депутатов от ЛДП и партии "Комэйто", ее младшего партнера по правящей коалиции.