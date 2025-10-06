Оппозиция Франции выступила за вотум недоверия новому правительству

Французские оппозиционные партии выступили за вынесение вотума недоверия новому правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню.

Как передает Report, об этом заявил в эфире телеканала BFMTV представитель правой партии "Национальное объединение" Жан-Филипп Танги.

"Это очевидно, поскольку мы просили... прежде всего, разрыв в политике, и это обязательно воплощается в разрыве с людьми", - сказал он.

Об угрозе вотума недоверия правительству также заявили и левые партии. Так, лидер социалистов Оливье Фор в эфире радиостанции France Inter заявил о том, что если правительство не даст возможности пересмотреть пенсионную реформу, то Социалистическая партия поддержит вотум недоверия.

Накануне Елисейский дворец объявил новый состав кабмина. Министром обороны был назначен экс-министр экономики Брюно Ле Мэр, а министром финансов - Ролан Лескюр. Большинство министров сохранили свои должности.