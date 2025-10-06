Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Оппозиция Франции выступила за вотум недоверия новому правительству

    Другие страны
    • 06 октября, 2025
    • 11:46
    Французские оппозиционные партии выступили за вынесение вотума недоверия новому правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню.

    Как передает Report, об этом заявил в эфире телеканала BFMTV представитель правой партии "Национальное объединение" Жан-Филипп Танги.

    "Это очевидно, поскольку мы просили... прежде всего, разрыв в политике, и это обязательно воплощается в разрыве с людьми", - сказал он.

    Об угрозе вотума недоверия правительству также заявили и левые партии. Так, лидер социалистов Оливье Фор в эфире радиостанции France Inter заявил о том, что если правительство не даст возможности пересмотреть пенсионную реформу, то Социалистическая партия поддержит вотум недоверия.

    Накануне Елисейский дворец объявил новый состав кабмина. Министром обороны был назначен экс-министр экономики Брюно Ле Мэр, а министром финансов - Ролан Лескюр. Большинство министров сохранили свои должности.

