Оползень уничтожил целую деревню в Судане, погибли более тысячи человек

Более 1 тыс. человек стали жертвами оползня, сошедшего на западе Судана.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

"По меньшей мере 1 тыс. человек погибли в результате оползня, который разрушил деревню в районе гор Марра на западе Судана, в живых остался только один человек", - говорится в публикации.

Отмечается, что оползень сошел 31 августа после нескольких дней проливных дождей.