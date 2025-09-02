    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Оползень уничтожил целую деревню в Судане, погибли более тысячи человек

    Другие страны
    02 сентября, 2025
    • 05:12
    Оползень уничтожил целую деревню в Судане, погибли более тысячи человек

    Более 1 тыс. человек стали жертвами оползня, сошедшего на западе Судана.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    "По меньшей мере 1 тыс. человек погибли в результате оползня, который разрушил деревню в районе гор Марра на западе Судана, в живых остался только один человек", - говорится в публикации.

    Отмечается, что оползень сошел 31 августа после нескольких дней проливных дождей.

