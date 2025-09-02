Sudanda torpaq sürüşməsi bir kəndi dağıdıb, 1 000-dən çox insanın ölümünə səbəb olub
Digər ölkələr
- 02 sentyabr, 2025
- 08:56
Sudanın qərbində baş verən sürüşmə nəticəsində 1000-dən çox insan həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb.
"Sudanın qərbindəki Marra dağları bölgəsində bir kəndi uçuran torpaq sürüşməsi nəticəsində azı 1000 nəfər həlak olub, yalnız bir nəfər sağ qalıb", - mənbə yazıb.
Qeyd olunur ki, sürüşmə avqustun 31-də bir neçə gün davam edən leysan yağışlarından sonra qeydə alınıb.
