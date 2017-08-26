Оператор иракского ТВ погиб в результате атаки смертника в Талль-Афаре

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Оператор иракского телеканала "Кербела" стал жертвой атаки смертника во время освещения операции иракских военных по освобождению города Талль-Афар, передает Report со ссылкой на РИА Новости.
"Оператор канала "Кербела" Суджад Наджм погиб при атаке смертника на востоке Талль-Афара, и пострадал его коллега Хусейн Хафаджи", - сообщил источник агентству.
По его данным, еще один оператор местного телевидения пострадал во время боев на западе города.
Телеканал "Кербела" подтвердил гибель своего сотрудника.
Глава МИД Ирака Ибрагим аль-Джаафари, военные контролируют около 70% города. В субботу под их контролем оказалась старая цитадель в центре Талль-Афара.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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