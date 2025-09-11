Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    ОПЕК+ добывала на 321 тыс. б/с ниже плана в августе

    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 17:25
    ОПЕК+ добывала на 321 тыс. б/с ниже плана в августе

    Страны ОПЕК+ в августе увеличили добычу нефти на 529 тыс. баррелей в сутки (б/c). При этом они отставали от плана на 321 тыс. б/с с учетом добровольных сокращений и компенсаций.

    Как передает Report, это следует из ежемесячного отчета организации.

    Россия в августе добывала на 86 тыс. б/с ниже плана, Саудовская Аравия - на 47 тыс. б/с. Вклад в отставание также вносят Мексика, которая отстает от плана на 300 тыс. б/с, Азербайджан (-94 тыс. б/с) и Ирак (-30 тыс. б/с).

    Среди стран, которые добывают больше нормы, - Казахстан (на 282 тыс. б/с выше плана) и Нигерия (+50 тыс. б/с).

    До этого страны ОПЕК+ решили добывать в октябре на 137 тыс. б/c больше сырья с требуемого сентябрьского уровня. Решение принято с учетом стабильной перспективы мировой экономики и благоприятных рыночных условий, что подтверждается низкими запасами нефти.

    OPEC+ produced 321,000 bpd below plan in August

