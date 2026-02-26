Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    • 26 февраля, 2026
    • 16:08
    ООН: Почти 8 тыс. человек погибли или пропали без вести при попытке эмигрировать в 2025г

    В 2025 году 7667 человек погибли или пропали без вести на опасных миграционных маршрутах, включая путь через Средиземное море и регион Африканского Рога.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщила Международная организация по миграции (МОМ) при ООН.

    Отмечается, что реальное число жертв, вероятно, значительно выше, поскольку сокращение финансирования ограничило гуманитарный доступ и возможности по отслеживанию смертности.

    "Продолжающаяся гибель людей на миграционных маршрутах - это глобальный провал, который мы не можем считать нормой. Эти смерти не являются неизбежными. Когда безопасные пути недоступны, люди вынуждены отправляться в опасные путешествия и попадать в руки контрабандистов и торговцев людьми. Мы должны действовать сейчас, чтобы расширить безопасные и легальные маршруты и обеспечить защиту нуждающихся, независимо от их статуса", - цитирует Reuters генерального директора МОМ Эми Поуп.

    Тенденция сохраняется и в 2026 году: по состоянию на 24 февраля число погибших мигрантов в Средиземном море достигло 606 человек, добавили в МОМ.

