İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    BMT: 2025-ci ildə təhlükəli miqrasiya marşrutlarında 8 minə yaxın insan ölüb və ya itkin düşüb

    Digər ölkələr
    • 26 fevral, 2026
    • 16:30
    BMT: 2025-ci ildə təhlükəli miqrasiya marşrutlarında 8 minə yaxın insan ölüb və ya itkin düşüb

    2025-ci ildə təhlükəli miqrasiya marşrutlarında, o cümlədən Aralıq dənizi və Afrika Buynuzu regionundan keçən yolda 7 667 nəfər ölüb və ya itkin düşüb.

    "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı (IOM) məlumat verib.

    Qeyd olunub ki, qurbanların real sayı, yəqin ki, xeyli çoxdur, çünki maliyyələşmənin azalması humanitar əlçatanlığı və ölüm hallarının izlənilməsi imkanlarını məhdudlaşdırıb.

    "Miqrasiya marşrutlarında insanların ölümünün davam etməsi qlobal uğursuzluqdur və biz bunu norma hesab edə bilmərik. Bu ölümlər qaçılmaz deyil. Təhlükəsiz yollar əlçatan olmadıqda, insanlar təhlükəli səyahətlərə çıxmağa, qaçaqmalçıların və insan alverçilərinin əlinə düşməyə məcbur olurlar. Biz təhlükəsiz və qanuni marşrutları genişləndirmək və statusundan asılı olmayaraq ehtiyacı olanların müdafiəsini təmin etmək üçün indi hərəkətə keçməliyik", - "Reuters" IOM-un Baş direktoru Emi Poupdan sitat gətirib.

    Tendensiya 2026-cı ildə də davam edir: fevralın 24-nə olan məlumata görə, Aralıq dənizində ölən miqrantların sayı 606 nəfərə çatıb, - IOM-dan əlavə edilib.

    BMT Miqrasiya
    ООН: Почти 8 тыс. человек погибли или пропали без вести при попытке эмигрировать в 2025г

    Son xəbərlər

    16:47

    Efiopiyanın Baş naziri Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    16:44

    "Böyük Dəbilqə": Azərbaycan cüdoçularının rəqibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    16:44

    Cenevrədə ABŞ-İran danışıqları başa çatıb - YENİLƏNİB

    Region
    16:44

    İlham Əliyev ad günü münasibətilə Rəcəb Tayyib Ərdoğanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    16:41

    Avstriyada Adolf Hitlerin doğulduğu ev polis bölməsinə çevrilir

    Maraqlı
    16:37
    Foto

    Bosniya və Herseqovinada Xocalı soyqırımının qurbanları anılıb

    Qarabağ
    16:36
    Foto

    Bir sıra rayonlarda səyyar tibbi müayinələr təşkil edilib

    Sağlamlıq
    16:35
    Foto

    Azərbaycanda "Kriptoaktivlər bazarı haqqında" qanun layihəsi hazırlanıb

    Maliyyə
    16:30

    BMT: 2025-ci ildə təhlükəli miqrasiya marşrutlarında 8 minə yaxın insan ölüb və ya itkin düşüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti