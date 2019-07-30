ООН: За полгода в Афганистане погибло более 1,3 тысячи человек

За первое полугодие 2019 года в Афганистане погибли 1366 мирных жителей, 2446 были ранены.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в заявлении миссии ООН по содействию в Афганистане (МООНСА).

Согласно данным миссии, за период с 1 января по 30 июня нынешнего года в Афганистане пострадали 3812 мирных жителей, что на 27% меньше, чем за аналогичный период в 2018 году. В то же время в последний месяц наблюдался рост количества смертей среди гражданского населения.

Миссия подчеркивает, что заявлений сторон об усилиях по снижению количества жертв среди мирного населения недостаточно и что необходимо "сделать больше".

Основной причиной смертей остаются наземные операции. При этом люди гибнут также от воздушных операций, проводимых правительственными войсками.